Дипломаты 16 стран мира и ЕС призвали Украину оберегать права ЛГБТ

Об этом сообщается в обнародованном совместном заявлении послов.

17 мая 2018 года в Украине пройдет ряд мероприятий, приуроченных этому Дню. Послы заявили, что международное общество по-прежнему привержено к предоставлению безопасности лесбиянкам, геям, бисексуальным, транссексуальным и интерсекс-украинцам, их близким и приверженцам толерантности в Украине.

Дипломаты одобрили вклад украинских правоохранительных органов в предоставлении мирного введения мероприятий в столице и Одессе в 2017 году, а также положительное сотрудничество с полицией и городскими депутатами в пользу летнего марша за равенство. Украину призвали отталкиваться от этих успехов и продолжать поддерживать достоинство и справедливость для всех.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "брутальном нападении" на национальные меньшинства.