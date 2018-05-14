Трамп и Макрон обсудили сделку с Ираном

Разрушительная сила Трампа добралась до ядерной сферы Похоже, Трампа не волнует, что выход из ядерной сделки с Тегераном может иметь фатальные последствия - лишь бы разделаться с наследием Обамы, сетует FAZ. Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату и Транстихоокеанского партнерства - и вот "завершение этой грубой сверхдержавной логики", пишет Le Monde. Решение Трампа усилит альянс России с Ираном и его партнерами на Ближнем Востоке, считает The Huffington Post.

ЛАГ призывает Трампа отменить решение по Иерусилиму Министры иностранных дел Лиги арабских государств во время проведение рабочей встречи с американским президентом Дональдом Трампом передали ему письмо с просьбой об отмене переноса консульства в Иерусалим.

Как весь мир пытается спасти иранскую ядерную сделку от попыток Трампа ее саботировать Предпринимаются согласованные международные усилия спасти иранскую ядерную сделку от попыток Дональда Трампа саботировать ее, причем французские, немецкие и британские чиновники должны встретиться с их иранскими коллегами на следующей неделе, пишет Independent. "В то же время Россия и Китай, два других государства, подписавших соглашение, ведут переговоры с Ираном по укреплению торговых и политических отношений в противовес американским санкциям", - говорится в статье.