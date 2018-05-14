Трамп и Макрон обсудили сделку с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном новое "всеобъемлющее" соглашение с Ираном.
Соответствующие сведения рассказали в пресс-службе Белого дома.
Отмечается, что американский лидер подтвердил необходимость всеобъемлющего соглашения, в котором будут учтены все аспекты дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке.
Кроме того, Трамп обсудил с Макроном пути обеспечения взаимной и сбалансированной торговли между двумя странами.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился к европейским партнерам с альтернативным предложением ревизии пунктов ядерной сделки. Сейчас Зариф уже прибыл в Пекин, где его ожидают представиле внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании, Германии и ЕС.
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