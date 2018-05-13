18:52 13.05.2018 | Политика | Новости
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Иран готов рассматривать альтернативные варианты повторной имплементации ядерной сделки

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился к европейским партнерам с альтернативным предложением ревизии пунктов ядерной сделки. Об этом передает Radio Liberty.

Иран готов рассматривать альтернативные варианты повторной имплементации ядерной сделки

Сейчас Зариф уже прибыл в Пекин, где его ожидают представиле внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании, Германии и ЕС. Иранский министр готовится обменяется мнениями с партнерами по поводу развития событий вокруг иранского ядерного вопроса. В планах Зарифа обозначены пункты назначения в Брюсселе и Москве, где он проведет консультации с странами-участницами ядерной сделки, которую ранее решили разорвать в Белом доме.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.   

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп считает свое решение о выходе из ядерное сделки "гениальным".


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