Борис Джонсон заявил о поддержке Франции в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен поддержать парижанам после нападения на пешеходов в центре города, в результате которого один человек скончался, еще четверо получили ранения.
Как написал глава британского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 13 мая, на своей страничке в социальной сети, его мысли сегодня с жителями Парижа.
После подлой атаки вчерашним вечером Великобритания решительно поддерживает Францию в борьбе против терроризма, - заверил он.
Напомним, 20-летний мужчина напал с ножом на прохожих в центре Парижа в минувшую субботу вечером. Сотрудники полиции застрелили нападавшего.
Как сообщал УРА-Информ, нападавшего звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне. Гражданство Франции он получил в 2010 году, учился в одном из университетов Страсбурга, до совершения нападения проживал в Париже с родителями.
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