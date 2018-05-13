Борис Джонсон заявил о поддержке Франции в борьбе с терроризмом

Как написал глава британского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 13 мая, на своей страничке в социальной сети, его мысли сегодня с жителями Парижа.

После подлой атаки вчерашним вечером Великобритания решительно поддерживает Францию в борьбе против терроризма, - заверил он.

Напомним, 20-летний мужчина напал с ножом на прохожих в центре Парижа в минувшую субботу вечером. Сотрудники полиции застрелили нападавшего.

Как сообщал УРА-Информ, нападавшего звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне. Гражданство Франции он получил в 2010 году, учился в одном из университетов Страсбурга, до совершения нападения проживал в Париже с родителями.