12:37 12.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп разгневался на американские фармацевтические компании

Президент США Дональд Трамп объявил о начале кампании по "социализации" лекарственных и медицинских препаратов. Об этом передает пресс-служба Белого дома.

Трамп разгневался на американские фармацевтические компании

Сообщается, что американский лидер желает покончить с практикой, так называемых "двойных операций", когда посредники могли получать дополнительные скидки на медицинские операции. Президентская администрация отказывается предоставлять дотации компаниям, которые постоянно повышают стоимость медикаментов.

Трамп лично дал указ министру здравохранения "начать проводить реформы, которые приведут к тому, что взлетевшие цены на лекарства вернутся на землю". Необходимо недопустить, чтобы производители лекарств, страховые компании, распространители, менеджеры по помощи в фармацевтике использовали средства в ущерб здоровью американских граждан, отметил американский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в честь президента США Дональда Трампа в Иерусалиме планируют назвать площадь у входа в генеральной консульство в Тель-Авиве. 


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