11:31 12.05.2018 | Политика | Новости
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Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну пойти на "мировую"

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готовы закончить полувековое противостояние на Корейском полуострове. Об этом передает Nikkei.

Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну пойти на

Сообщается, что американский лидер будет настаивать на том, чтобы Пхеньян полностью отказался от ядерного оружия взамен на полное снятие экономических санкций. Япония даже предлагает установить конкретный срок - 2020 год. Трамп желает, чтобы в регионе АТР сложилась ситуация, при которой союзники Вашингтона смогут находиться в полной безопасности. Это поможет Белому дому закрепить свое военно-экономическое присутствие в противовес постоянно растущему влиянию в Юго-восточной Азии Китая.

Напомним, что ранее Трамп заявлял, что место и время его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшие дни. При этом он отметил, что речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Кореей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 июня проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.


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