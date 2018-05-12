Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну пойти на "мировую"

Сообщается, что американский лидер будет настаивать на том, чтобы Пхеньян полностью отказался от ядерного оружия взамен на полное снятие экономических санкций. Япония даже предлагает установить конкретный срок - 2020 год. Трамп желает, чтобы в регионе АТР сложилась ситуация, при которой союзники Вашингтона смогут находиться в полной безопасности. Это поможет Белому дому закрепить свое военно-экономическое присутствие в противовес постоянно растущему влиянию в Юго-восточной Азии Китая.

Напомним, что ранее Трамп заявлял, что место и время его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшие дни. При этом он отметил, что речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Кореей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 июня проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.