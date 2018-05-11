Президент Словении поприветствовал выход Украины с экономического кризиса

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

По словам главы Словении, Украине всего за четыре года удалось продвинуться в экономическом плане.

"Я просто констатирую факт, что Украина уже вышла из большого экономического кризиса. Сейчас Украина развивается очень быстрыми темпами", - заявил Пахор.

По его мнению, такие действия заслуга украинского правительства и команды. Кроме того, Пахор отметил прогресс в развитии Киева. Словения и далее планирует сотрудничать с Украиной.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", за предыдущий 2017 год товарооборот между Украиной и Словенией вырос почти на 31 процент. Отмечается, что значительная часть встречи между главами государств была посвящена экономическому сотрудничеству.