Украина до сих пор не продумала взаимовыгодное с Европой пользование украинской ГТС, - Сыроед

Об этом сообщает Оксана Сыроед в социальной сети Facebook.

По мнению вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроед, украинское руководство до сих пор не продумало и не предложило заграничным партнерам какого-либо варианта взаимовыгодного пользования украинской ГТС.

Как отмечает Сыроед, при критериях постройки Северного потока-2 все гарантии на транзит газа через государства есть Будапештским меморандумом-2. В случае сооружения Россией газопроводов с мощностью, позволяющей переправку газа в Европу в обход Украины, РФ в любое время сможет лишить газа украинцев и никак на это повлиять не удастся. Такая же ситуация была с Грузией в 2008 году.

Сыроед подчеркнула, что любое украинское должностное лицо, которое готово обговорить гарантии газопровода через Украину при условии сооружения "Северного потока-2", представляет только интересы страны-агрессора.

Она добавила, что первым за предательство национальных интересов государства должен понести наказание министр энергетики Игорь Насалик, который лично начал обсуждение гарантии транзита. В частности, чиновник указала на бездействие вице-премьера Владимира Кистиона, который замораживает наработку модели эффективного контроля газотранспортной системы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик проведут деловую встречу с министром энергетики Германии, чтобы продемонстрировать позицию страны п "Северному потоку-2".