08:58 10.05.2018 | Политика | Новости
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В США отреагировали на удары Израиля по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс прокомментировала авиаудары Израиля по Сирии, отметив, что Израиль имеет полное право защищать свою страну.

В США отреагировали на удары Израиля по Сирии

Об этом сообщает телеканалл Fox News.

По ее словам, нападение Ирана на Израиль в очередной раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Поэтому, Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет.

Американское правительство полностью поддерживает такую позицию Израиля, и далее будет способствовать любым действия, направленные на самозащиту.

Она также подчеркнула, что нападение Ирана на Израиль доказывает, что президент США Дональд Трамп принял правильное решение о выходе из иранской ядерной сделки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки выходят из ядерной сделки с Ираном. Он заявил, что в ближайшее время подпишет указ об обратном введении санкций против режима.


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