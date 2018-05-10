В США отреагировали на удары Израиля по Сирии

Об этом сообщает телеканалл Fox News.

По ее словам, нападение Ирана на Израиль в очередной раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Поэтому, Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет.

Американское правительство полностью поддерживает такую позицию Израиля, и далее будет способствовать любым действия, направленные на самозащиту.

Она также подчеркнула, что нападение Ирана на Израиль доказывает, что президент США Дональд Трамп принял правильное решение о выходе из иранской ядерной сделки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки выходят из ядерной сделки с Ираном. Он заявил, что в ближайшее время подпишет указ об обратном введении санкций против режима.