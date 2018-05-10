09:29 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100193618:nastya

Уже этим летом в Брюсселе пройдет юбилейный саммит Украина-ЕС – ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск на совместной встречи в Германии договорились провести саммит Украина-ЕС.

Уже этим летом в Брюсселе пройдет юбилейный саммит Украина-ЕС – ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщается, саммит Украина-ЕС станет уже 20-м и состоится летом 2018 года в Брюсселе.

В ходе встречи, президент Украины проинформировал Президента Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Кроме того, собеседники обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.

Помимо этого, речь шла о выполнение реформ в Украине, в частности, создание Антикоррупционного суда, реформы сектора нацбезопасности, а также выполнение Договора об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уже через несколько месяцев, скорее всего в середине июля этого года в Брюсселе пройдет следующий саммит Украина-ЕС. В прошлый раз президент Украины Петр Порошенко остался доволен его результатами, поскольку саммит четко подтвердил готовность нашей страны двигаться в Евросоюз.


Поделиться
Читайте также:
 
Суд в Гааге постановил, что РФ должна выплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма Кабмин в четверг намерен утвердить перечень объектов для приватизации "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу - ФОТО На Донбассе в среду погиб один украинский военный, еще пять получили ранения
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив