Уже этим летом в Брюсселе пройдет юбилейный саммит Украина-ЕС – ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщается, саммит Украина-ЕС станет уже 20-м и состоится летом 2018 года в Брюсселе.

В ходе встречи, президент Украины проинформировал Президента Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Кроме того, собеседники обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.

Помимо этого, речь шла о выполнение реформ в Украине, в частности, создание Антикоррупционного суда, реформы сектора нацбезопасности, а также выполнение Договора об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уже через несколько месяцев, скорее всего в середине июля этого года в Брюсселе пройдет следующий саммит Украина-ЕС. В прошлый раз президент Украины Петр Порошенко остался доволен его результатами, поскольку саммит четко подтвердил готовность нашей страны двигаться в Евросоюз.