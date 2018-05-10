Стала известна дата официального открытия Крымского моста

Об этом информирует Газета.Ru.

Отметим, что точная дата зависит от графика президента России Владимира Путина. Однако скорее вего, это будет следующий вторник, 15 мая. В крайнем случае, все сдвинется на день.

Примечательно, что также активно готовятся к открытию моста и байкеры из мотоклуба Ночные волки. Так, лидер мотоциклистов Александр Залдастанов, известный своей близостью к властным структурам в РФ, еще в конце апреля заявил о планах проехаться по мосту "в числе первых" 16 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед открытием в Российской Федерации Крымского моста, по которому оккупанты объединят незаконно аннексированный полуостров с материковой частью РФ, строители начали бетонировать опоры.