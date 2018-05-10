Порошенко обговорил с Меркель и Макроном ситуацию с украинскими заложниками

Об этом сообщает Порошенко по итогам переговоров с Меркель и Макроном.

Президент Украины отметил, что во время деловой встречи была затронута тема гуманитарных составляющих, вреди которых наболевшим является момент с заложниками, которых незаконно заключили на оккупированной территории. Среди их числа находятся украинские военные и политзаключенные, которых противоправно удерживают в России. Были конкретно перечислены фамилии.

До этого во время заседания Трехсторонней контактной группы руководство еще раз подтвердила готовность обменять 23 граждан РФ в ответ на освобождение украинских политзаключенных, заключенных в РФ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что освобожденые украинцы из российского плена получат средства после специальной проверки сотрудников полиции.