16:32 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обговорил с Меркель и Макроном ситуацию с украинскими заложниками

Глава Украины Петр Порошенко обговорил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном положение украинских заключённых на захваченных территориях и в Российской Федерации.

Порошенко обговорил с Меркель и Макроном ситуацию с украинскими заложниками

Об этом сообщает Порошенко по итогам переговоров с Меркель и Макроном.

Президент Украины отметил, что во время деловой встречи была затронута тема гуманитарных составляющих, вреди которых наболевшим является момент с заложниками, которых незаконно заключили на оккупированной территории. Среди их числа находятся украинские военные и политзаключенные, которых противоправно удерживают в России. Были конкретно перечислены фамилии.

До этого во время заседания Трехсторонней контактной группы руководство еще раз подтвердила готовность обменять 23 граждан РФ в ответ на освобождение украинских политзаключенных, заключенных в РФ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что  освобожденые украинцы из российского плена получат средства после специальной проверки сотрудников полиции.


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