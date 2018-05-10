Парламентские выборы в Малайзии впервые за 60 лет выиграла оппозиция

Об этом сообщает немецкое издание DW.

По предварительной информации, оппозиционная коалиция "Альянс надежды" займет 112 из 222 мест в парламенте страны. Правящий до выборов "Национальный фронт" получил 79 мест.

Возглавляет оппозицию в Малайзии 92-летний Махатхир Мохамад. 22 года он занимал пост премьер-министра и теперь станет старейшим избранным политическим лидером.

"Мы не хотим мести. Все, что мы хотим, это восстановить верховенство право", - сказал Мохамад о планах оппозиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент Малайзии принял закон за распространение фейковых новостей, которым предусматривается лишение свободы сроком до шести лет тюрьмы и 128 тысяч долларов штрафа.