10:56 10.05.2018 | Политика | Новости
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Парламентские выборы в Малайзии впервые за 60 лет выиграла оппозиция

Большинство мест в малайзийском парламенте впервые за 60 лет получит оппозиционная коалиция. Лидер оппозиции пообещал восстановить в Малайзии "верховенство закона".

Парламентские выборы в Малайзии впервые за 60 лет выиграла оппозиция

Об этом сообщает немецкое издание DW.

По предварительной информации, оппозиционная коалиция "Альянс надежды" займет 112 из 222 мест в парламенте страны. Правящий до выборов "Национальный фронт" получил 79 мест.

Возглавляет оппозицию в Малайзии 92-летний Махатхир Мохамад. 22 года он занимал пост премьер-министра и теперь станет старейшим избранным политическим лидером.

"Мы не хотим мести. Все, что мы хотим, это восстановить верховенство право", - сказал Мохамад о планах оппозиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент Малайзии принял закон за распространение фейковых новостей, которым предусматривается лишение свободы сроком до шести лет тюрьмы и 128 тысяч долларов штрафа. 


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