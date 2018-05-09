Волкер надеется на прогресс со стороны России в вопросе мандата миротворцев ООН на Донбассе

Отвечая на вопрос журналиста в среду, 9 мая, почему Москва еще не дала ответ на предложение по миротворца, американский дипломат подчеркнул, что отсутствие ответа не стало для США сюрпризом.

Мы знали, что это займет у российской стороны время, потому что впереди было сначала переизбрание президента, а потом инаугурация. Вместе с тем это все еще горячая точка. Люди продолжают гибнуть, и гуманитарные проблемы не прекращаются. Время пришло. Мы ждем ответа от российской власти и надеемся на определенный прогресс, - сказал он, выразив уверенность на реальный шанс покончить с войной на Донбассе, "если президент Путин захочет".

При этом Волкер отметил, что нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск. Если мы договоримся по резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать таким образом, - подчеркнул дипломат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по мнению Волкера направление сил ООН в Донбасс поможет разблокировать выполнение Минских соглашений.