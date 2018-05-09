В ОАЭ поддержали стратегию Трампа по Ирану

Как отмечается, ядерное соглашение с Ираном не гарантировало воздержание Тегерана от использования ядерного оружия в ближайшие время. Кроме того, ОАЭ обратились с призывом к другим арабским странами поддержать позицию президента США по созданию свободной от ядерного оружия и другого оружия массового поражения зоны на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп пригрозил Тегерану проблемами, с которыми он еще не сталкивался, если страна продолжит ядерные разработки. Однако он также упомянул, что американская сторона готова обсудить с Ираном условия нового ядерного соглашения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было подписано в 2015 году Ираном, Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией.