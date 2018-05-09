16:31 09.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп угрожает СМИ из-за многочисленных негативных публикаций о нем

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о личном возмущении в связи с тем, что больше 90% новостных публикаций о его личности отзываются о нем в плохом русле.

Трамп угрожает СМИ из-за многочисленных негативных публикаций о нем

Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

Американский лидер отметил, что неправдивые новости действуют сверхурочно. Он подчеркнул, что его политика имеет огромный успех в сфере экономики и многих остальных направлениях. В то же время 91% сетевых публикаций о нем являются отрицательными и искаженными.

Он пригрозил, что стоит задумать и пересмотреть сильное взаимодействие властей с медиа и полномочия СМИ, поскольку они коррумпированы.

Трамп основывал свой вывод на итогах опубликованного недавно в США исследования. За первые четыре месяца 2018 года, больше 90 процентов публикаций о президенте были такими же негативными, как и на протяжении всего 2017 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководитель Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что выяснилась дата и место для проведения деловой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.


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