Трамп угрожает СМИ из-за многочисленных негативных публикаций о нем

Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

Американский лидер отметил, что неправдивые новости действуют сверхурочно. Он подчеркнул, что его политика имеет огромный успех в сфере экономики и многих остальных направлениях. В то же время 91% сетевых публикаций о нем являются отрицательными и искаженными.

Он пригрозил, что стоит задумать и пересмотреть сильное взаимодействие властей с медиа и полномочия СМИ, поскольку они коррумпированы.

Трамп основывал свой вывод на итогах опубликованного недавно в США исследования. За первые четыре месяца 2018 года, больше 90 процентов публикаций о президенте были такими же негативными, как и на протяжении всего 2017 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководитель Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что выяснилась дата и место для проведения деловой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.