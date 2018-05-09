Россия стала на путь разрушения мирового порядка, - Порошенко

Как утверждает лидер страны, Российская Федерация стала на путь грубого пренебрежения нормами международного права, а также отрицания существования целых народов и агрессии против соседних государств.

Поэтому, в настоящее время необходимо совместными силами приложить максимум усилий для того, что одолеть агрессора, уверен Порошенко. Также украинский президент отметил, что наша страна очень нуждается в мире.

"Мир на украинской земле будет обеспечен”, - подчеркнул глава государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вооруженные силы Украины пользуются самым высоким среди всех государственных институтов доверием. По мнению Порошенко, украинские солдаты - это наша общенациональная гордость. Кроме того, ВСУ - плод совместной работы общества и государства, добровольцев, волонтеров, солдат, офицеров и генералов.