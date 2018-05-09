Путин планирует вмешаться в украинские выборы, – Геращенко

Об этом сообщает Twitter посольства Украины в Великобритании.

В столице Великобритании прошла политическая дисскуия по поводу ситуации на Донбассе, во время которой вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко заявила о негативных последствиях вероятного вмешательства Кремля в выборы на территории Украины.

В Лондоне отметили, что Путину не так нужен Донбасс. Он стремится к дестабилизации всей Украины и соответственно Европы, что он может осуществить через вмешательство в предстоящие президентские и парламентские выборы в стране.

Сам президент Украины Петр Порошенко также считает такой вариант возможным и очень опасным и делает все возможное для его предотвращения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", новоизбранный премьер-министром Армении Никол Пашинян намерен встретиться в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.