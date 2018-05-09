Порошенко договорились с Туском о проведении саммита Украина-ЕС - ФОТО

Стороны договорились провести саммит Украина-ЕС летом в Брюсселе. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й саммит Украина - Европейский союз летом 2018 года.

В свою очередь президент Украины проинформировал Туска о ситуации на Донбассе, о ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России, а также говорили о ходе имплементации реформ в Украине. Речь шла о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Также стороны обсудили пути усиления помощи со стороны ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 9 мая прибыл в Германию, где запланированы трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.