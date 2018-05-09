21:58 09.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко договорились с Туском о проведении саммита Украина-ЕС - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 9 мая, провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Порошенко договорились с Туском о проведении саммита Украина-ЕС - ФОТО

Стороны договорились провести саммит Украина-ЕС летом в Брюсселе. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й саммит Украина - Европейский союз летом 2018 года.

В свою очередь президент Украины проинформировал Туска о ситуации на Донбассе, о ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России, а также говорили о ходе имплементации реформ в Украине. Речь шла о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Также стороны обсудили пути усиления помощи со стороны ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 9 мая прибыл в Германию, где запланированы трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.


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