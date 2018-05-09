08:15 09.05.2018 | Политика | Новости
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Госсекретарь с деловым визитом прибыл в КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня, девятого мая,  прибыл в КНДР для подготовки встречи президента Соединенных Штатов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Госсекретарь с деловым визитом прибыл в КНДР

Об этом Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, передает AP.

Как известно, Помпео прибыл для того, чтобы договориться с КНДР о трех задержанных американских граждан.

Отмчается, что скоро состоиться встреча американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

К слову, Помпео уже второй раз посещает КНДР в этом году. Ранее он совершал визит тайно, прежде чем он был подтвержден в качестве госсекретаря.

Сам же Помпео добавил, что целью его первого визита была проверка серьезности обязательств Северной Кореи перед Южной Кореей, касающихся "смягчения напряженности". Цель этой поездки - "создать основу для успешного саммита".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", китайский представитель Си Цзиньпин провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Соответствующая встреча была посвящена денуклеаризации Корейского полуострова.


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