В Иерусалиме начали устанавливать указатели к посольству США

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как заявил мэр Иерусалима Нир Баркат, Иерусалим является вечной столицей еврейского народа - и мир начинает этот факт признавать. Так, по меньшей мере три указателя уже установлены в южной части Иерусалима, где находится консульство США.

По предварительной информации, торжественное открытие посольства США в Иерусалиме запланировано на 14 мая - в день 70-летия основания государства Израиль. В то же время палестинские лидеры призывает бойкотировать церемонию открытия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может стать первым человеком, который войдет в американское посольство в Иерусалиме.