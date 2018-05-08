09:38 08.05.2018 | Политика | Новости
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В Иерусалиме начали устанавливать указатели к посольству США

В Иерусалиме начали устанавливать дорожные указатели с надписью "Посольство США" на трёх языках – иврите, арабском и английском.

В Иерусалиме начали устанавливать указатели к посольству США

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.  

Как заявил мэр Иерусалима Нир Баркат, Иерусалим является вечной столицей еврейского народа - и мир начинает этот факт признавать. Так, по меньшей мере три указателя уже установлены в южной части Иерусалима, где находится консульство США.

По предварительной информации, торжественное открытие посольства США в Иерусалиме запланировано на 14 мая - в день 70-летия основания государства Израиль. В то же время палестинские лидеры призывает бойкотировать церемонию открытия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может стать первым человеком, который войдет в американское посольство в Иерусалиме.


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