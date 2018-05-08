08:33 08.05.2018 | Политика | Новости
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В Германии предрекли военное противостояние Москвы и ЕС

Депутат Бундестага от партии Альтернатива для Германии Марк Йонген считает, если политическое напряжение будет нарастать, это может привести к опосредованному военному столкновению между Европой и Россией.

В Германии предрекли военное противостояние Москвы и ЕС

Об этом он рассказал в интервью Sputnik Литва.

Политик рассказал, что перспективные отношения Москвы и Евросоюза через 10-15 лет, в худшем случае, могут закончиться военным противостоянием.

"В политических отношениях между странами есть несколько сценариев, и наиболее вероятный если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае ждет военное противостояние через "посредника". Ключевое слово "Украина", - добавил он.

Ранее в Германии заявили, что дипломатический бойкот является ответом на российскую политику последних лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых, аналогичных США, санкций против российских олигархов.


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