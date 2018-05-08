В Германии предрекли военное противостояние Москвы и ЕС

Об этом он рассказал в интервью Sputnik Литва.

Политик рассказал, что перспективные отношения Москвы и Евросоюза через 10-15 лет, в худшем случае, могут закончиться военным противостоянием.

"В политических отношениях между странами есть несколько сценариев, и наиболее вероятный если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае ждет военное противостояние через "посредника". Ключевое слово "Украина", - добавил он.

Ранее в Германии заявили, что дипломатический бойкот является ответом на российскую политику последних лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых, аналогичных США, санкций против российских олигархов.