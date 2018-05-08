21:59 08.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Соединенные Штаты Америки выходят из ядерной сделки с Ираном.

Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Об этом во вторник, 8 мая, объявил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что в ближайшее время подпишет указ об обратном введении санкций против режима.

Мы введем экономические санкции против Ирана на высшем уровне, - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Напомним, Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было подписано в 2015 году Ираном, Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией.

Тогда Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, часть которых сняли в 2016 году.

Как сообщал УРА-Информ, европейские дипломаты не смогли убедить Трампа в том, что выход США из соглашения с Ираном может привести Запад к новой конфронтации с Тегераном.


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