Российские кибермошенники угрожали женам американских бойцов от имени "ИГ"

Об этом сообщает AP.

В социальной сети Facebook супруга американского военного Анжела Рикеттс получила поздравление с "Кровавым днем ​​Валентина" с угрозами об убийстве ее семьи. Они представились членами хакерской группировки CyberCaliphate и заявили, что знают ее мужа, детей и находятся к ним ближе, чем она думает.

Риккетс состояла в числе пяти жен военных, которые утром 10 февраля 2015 получили грозящее письмо от самозваного кибер-халифата.

Сейчас появились доказательства того, что их запугивали не джихадисты, а российские кибермошенники из Fancy Bear, которые пытались влезть в американские выборы и опубликовали частную переписку руководителя президентской кампании Хиллари Клинтон Джон Подеста.

Связь "Кибер-халифата" и российских хакеров, которых знают как Fancy Bear или APT28, была зафиксирована и до этого. С обеих сторон Атлантики есть общий вывод, что эти две группы очень зависят друг от друга.

Компания по кибербезопасности Secureworks предоставляла доказательство того, что супругам военных угрожали российские хакеры, публикуя электронный список пострадавших.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", спецслужбы ФРГ подтвердили обвинения Великобритании и США, направленные против Кремля и его предполагаемых хакеров.