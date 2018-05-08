18:50 08.05.2018 | Политика | Новости
100193496:test

Российские кибермошенники угрожали женам американских бойцов от имени "ИГ"

Хакеры из Российской Федерации, представляясь участниками подразделения террористической организации "Исламское государство", рассылали угрозы супругам военных США.

Российские кибермошенники угрожали женам американских бойцов от имени

Об этом сообщает AP.

В социальной сети Facebook супруга американского военного Анжела Рикеттс получила поздравление с "Кровавым днем ​​Валентина" с угрозами об убийстве ее семьи. Они представились членами хакерской группировки CyberCaliphate и заявили, что знают ее мужа, детей и находятся к ним ближе, чем она думает.

Риккетс состояла в числе пяти жен военных, которые утром 10 февраля 2015 получили грозящее письмо от самозваного кибер-халифата. 

Сейчас появились доказательства того, что их запугивали не джихадисты, а российские кибермошенники из Fancy Bear, которые пытались влезть в американские выборы и опубликовали частную переписку руководителя президентской кампании Хиллари Клинтон Джон Подеста. 

Связь "Кибер-халифата" и российских хакеров, которых знают как Fancy Bear или APT28, была зафиксирована и до этого. С обеих сторон Атлантики есть общий вывод, что эти две группы очень зависят друг от друга.

Компания по кибербезопасности Secureworks предоставляла доказательство того, что супругам военных угрожали российские хакеры, публикуя электронный список пострадавших.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", спецслужбы ФРГ подтвердили обвинения Великобритании и США, направленные против Кремля и его предполагаемых хакеров.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе грянул взрыв, есть пострадавшие - ФОТО ФИФА прописала штраф Российскому футбольному союзу В Каннах начал работу украинский павильон - ФОТО Трамп требует от экс-госсекретаря держаться подальше от переговоров
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив