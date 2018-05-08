Януковичу могут вынести приговор в течение месяца, - Енин

Соответствующие заявление сделал заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью Громадському.

По его словам, уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию. Поэтому, уже в ближайшие время можно будет рассчитывать на вердикт первой инстанции суда.

Также Енин отметил, что украинской стороне трудно будет добиться экстрадиции Януковича, пока президентом РФ является Владимир Путин.

"На сегодняшний день это зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, от желания самого Виктора Януковича, поскольку политической воли России выдать его путями международно-правовой помощи мы не наблюдаем в условиях правления Владимира Путина", - уточнил заместитель главы ГПУ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший украинский президент Виктор Янукович требует, чтобы правоохранители Украины начали уголовное производство в связи с протиправной попыткой приставить к нему бесплатную сторону защиты в суде по делам государственной измены и убийства активистов на Майдане.