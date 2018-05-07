Увеличение военного контингента США в Польше реально, - Блащак

Об этом передает "Европейская правда".

Согласно его словам, в переговорах с Вашингтоном Варшава использует аргументы относительно солидарности со своими союзниками по НАТО, поскольку польские войска присутствуют в Латвии, Румынии.

Также Блащак отметил, что во время визита в США в конце апреля он провел переговоры с советником по вопросам международной безопасности президента США Джоном Болтоном, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также с политиками Демократической и Республиканской партии США. Тогда американцы продемонстрировали понимание польской позиции.

"Есть реальный шанс увеличить присутствие американских войск в Польше, я прошу этого", - заявил министр.

Напоследок Блащак добавил, что Польша тратит немало средств на вооружение, модернизацию войск, участие страны в совместных операциях НАТО. Кроме того, Польша укрепляет Альянс, разместив свои войска в Латвии и Румынии

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для полной победы террористической группировки "Исламское государство" американские войска должны еще какое-то время оставаться в Сирии. С этим согласился президент США Дональд Трамп, однако он хочет относительно быстрого их выведения.