14:55 06.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп готовит государственный переворот в Иране

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани проболтался о том, что в ближайших планах президента Дональда Трампа есть пункт о готовящемся перевороте в Исламской республике Иран.

Трамп готовит государственный переворот в Иране

Об этом передает Politico.

Правозащитник признался, что в Иране давно отсутствуют каналы, позволившие бы Вашингтону начать демократизацию отношений с руководством страны. В разговоре с Трампом были озвучены тезисы о желательном варианте смены режима аятолл в Ирана. По мнению самого Трампа, у которого с Ираном в последнее время сформировались натянутые отношения, единственным путем к миру на Ближнем Востоке является демократизация Ирана.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", генсек ООН призвал Трампа не отказываться от ядерной сделки с Ираном.


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