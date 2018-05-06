Трамп готовит государственный переворот в Иране

Об этом передает Politico.

Правозащитник признался, что в Иране давно отсутствуют каналы, позволившие бы Вашингтону начать демократизацию отношений с руководством страны. В разговоре с Трампом были озвучены тезисы о желательном варианте смены режима аятолл в Ирана. По мнению самого Трампа, у которого с Ираном в последнее время сформировались натянутые отношения, единственным путем к миру на Ближнем Востоке является демократизация Ирана.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генсек ООН призвал Трампа не отказываться от ядерной сделки с Ираном.