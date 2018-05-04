В Раде рассказали о легализации авто на еврономерах

Об этом информирует портал dt.ua.

"Мы заигрались, когда начали говорить лишь о необходимости решить проблему и растаможить "евробляхи". Кроме этого, нужно ответить на еще два вопроса: а сможем ли мы позволить себе такую растаможку в будущем и как будем защищать собственный рынок?", - отметила Южанина.

Кроме того, она добавила, что не видит смысла изменять таможенные правила ввоза автомобилей, пока не будет решен вопрос защиты украинского рынка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины провела операцию по задержанию инспектора таможенного поста "Устилуг" на Волыни. По предварительной информации, инспектор попался во время получения взятки на сумму в 1200 американских долларов.