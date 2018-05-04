10:38 04.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде рассказали о легализации авто на еврономерах

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала, что легализация авто на европейских номерах произойдет после разработки механизма  защиты внутреннего рынка.

В Раде рассказали о легализации авто на еврономерах

Об этом информирует портал dt.ua.

 "Мы заигрались, когда начали говорить лишь о необходимости решить проблему и растаможить "евробляхи". Кроме этого, нужно ответить на еще два вопроса: а сможем ли мы позволить себе такую растаможку в будущем и как будем защищать собственный рынок?", - отметила Южанина.

Кроме того, она добавила, что не видит смысла изменять таможенные правила ввоза автомобилей, пока не будет решен вопрос защиты украинского рынка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины провела операцию по задержанию  инспектора таможенного поста "Устилуг" на Волыни. По предварительной информации, инспектор попался во время получения взятки на сумму в 1200 американских долларов.


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