Трамп приказал вывести войска США из Южной Кореи

Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат.

Известно, что ранее Трамп хотел сократить контингент в Южной Корее. Согласно договору, которое заканчивается в конце 2018 года, Южная Корея оплачивает США половину суммы, которая идет на содержание контингента - 800 млн долларов в год. Администрация Трампа при этом требует, чтобы Южная Корея полностью оплачивала содержание военных.

В то же время в Пентагоне опасаются, что сокращение контингента может ослабить альянс США и Южной Кореи.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин опроверг все слухи о возможном выдворении американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей.