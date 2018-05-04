09:32 04.05.2018 | Политика | Новости
100193115:nastya

Трамп приказал вывести войска США из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп дал приказал Пентагону подготовить варианты сокращения американского военного контингента в Южной Корее.

Трамп приказал вывести войска США из Южной Кореи

Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат.

Известно, что ранее Трамп хотел сократить контингент в Южной Корее. Согласно договору, которое заканчивается в конце 2018 года, Южная Корея оплачивает США половину суммы, которая идет на содержание контингента - 800 млн долларов в год. Администрация Трампа при этом требует, чтобы Южная Корея полностью оплачивала содержание военных.

В то же время в Пентагоне опасаются, что сокращение контингента может ослабить альянс США и Южной Кореи.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин опроверг все слухи о возможном выдворении американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей.


Поделиться
Читайте также:
 
России перенесла открытие моста в аннексированный Крым еще на год В киевском аэропорту торгуют российскими сувенирами - ФОТО С пятницы в Днепропетровской области целый город останется без воды из-за долгов В Балаклее продолжают тлеть четыре отдельных очага
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив