13:54 04.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Спецпрокурор США хочет допросить 70 человек по делу Манафорта

Американский специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США в 2016 год, планирует вызвать на заседание суда 70 человек.

Спецпрокурор США хочет допросить 70 человек по делу Манафорта

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как утверждает Мюллер, именно такое количество повесток он запросил в суде штата Вирджиния. Теперь те лица, которые получат соответствующую записку, должны явиться на слушания в городе Александрия 10 июля. Кроме того, они обязаны предоставить суду определенные документы, однако какие именно - не уточняется.

Суд будет рассматривать дело бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта. Ранее спецпрокурор обвинил его в мошенничестве, подаче ложных налоговых деклараций, отмывании денег и сокрытии доходов. По этому делу также проходит бывший советник президента США Рик Гейтс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ради американских ракет Украина прекратила помогать расследованию Мюллера Эндрю Крамер, The New York Times На Украине, по сути, заморозили четыре расследования, касающиеся Пола Манафорта - бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа.


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