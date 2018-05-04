Спецпрокурор США хочет допросить 70 человек по делу Манафорта

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как утверждает Мюллер, именно такое количество повесток он запросил в суде штата Вирджиния. Теперь те лица, которые получат соответствующую записку, должны явиться на слушания в городе Александрия 10 июля. Кроме того, они обязаны предоставить суду определенные документы, однако какие именно - не уточняется.

Суд будет рассматривать дело бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта. Ранее спецпрокурор обвинил его в мошенничестве, подаче ложных налоговых деклараций, отмывании денег и сокрытии доходов. По этому делу также проходит бывший советник президента США Рик Гейтс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ради американских ракет Украина прекратила помогать расследованию Мюллера Эндрю Крамер, The New York Times На Украине, по сути, заморозили четыре расследования, касающиеся Пола Манафорта - бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа.