11:16 04.05.2018 | Политика | Новости
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Британия намерена создать альянс союзников для давления на Россию

Британские дипломаты планируют использовать в этом году четыре крупных саммита - G7, G20, НАТО и ЕС и попытаться углубить союз против России.

Британия намерена создать альянс союзников для давления на Россию

Министр иностранных дел страны воспринимает ответ России как поворотный момент и считает, что международная сообщество должно делать больше. Такое мнение высказал журналистам чиновник в правительстве Великобритании.

По его словам, Великобритания, скорее всего, будет двигаться в области противодействие российской дезинформации и поиск механизма для привлечения у ответственности за использование химического оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Великобритания утверждает, что российские опровержения в отношении Солсбери и Думы показывают, что государство не заинтересовано в сотрудничестве, чтобы достичь общего понимания истины, но вместо этого использует оба эпизода, чтобы систематически пытаться разделить западные общества и посеять сомнения.


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