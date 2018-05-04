Британия намерена создать альянс союзников для давления на Россию

Министр иностранных дел страны воспринимает ответ России как поворотный момент и считает, что международная сообщество должно делать больше. Такое мнение высказал журналистам чиновник в правительстве Великобритании.

По его словам, Великобритания, скорее всего, будет двигаться в области противодействие российской дезинформации и поиск механизма для привлечения у ответственности за использование химического оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Великобритания утверждает, что российские опровержения в отношении Солсбери и Думы показывают, что государство не заинтересовано в сотрудничестве, чтобы достичь общего понимания истины, но вместо этого использует оба эпизода, чтобы систематически пытаться разделить западные общества и посеять сомнения.