В Англии проходят местные выборы

Сообщается, что при помощи голосов избирателей сегодня будут определены 150 местных органов власти, отдельный избирательный округ сформирован вокруг унитарного Лондона, где будут определяться с новым мэром города. Всего борьба на местных выборах идет в целом за 4371 должность.

Примечательно, что в прошлом году большой поддержкой пользовалась партия действующего премьер-министра страны Терезы Мэй. В этом же году на фоне Brexit и скандалом по иммиграционной политике и отставкой одного из ее ближайших союзников рейтинг консервативной партии в Англии может несколько уменьшиться. Партия Мэй может потерять контроль над 8 из 32 лондонских округов, а вот представительство лейбористов может увеличиться на 20 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидера Лейбористской партии Джереми Корбина подозревают с использовании российских СМИ-ботов для влияния на ход парламентских выборов в стране.