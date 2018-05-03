13:47 03.05.2018 | Политика | Новости
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В Англии проходят местные выборы

В Англии сегодня, 3 мая проходят выборы в городские советы. Об этом передает ВВС.

В Англии проходят местные выборы

Сообщается, что при помощи голосов избирателей сегодня будут определены 150 местных органов власти, отдельный избирательный округ сформирован вокруг унитарного Лондона, где будут определяться с новым мэром города. Всего борьба на местных выборах идет в целом за 4371 должность. 

Примечательно, что в прошлом году большой поддержкой пользовалась партия действующего премьер-министра страны Терезы Мэй. В этом же году на фоне Brexit и скандалом по иммиграционной политике и отставкой одного из ее ближайших союзников рейтинг консервативной партии в Англии может несколько уменьшиться. Партия Мэй может потерять контроль над 8 из 32 лондонских округов, а вот представительство лейбористов может увеличиться на 20 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидера Лейбористской партии Джереми Корбина подозревают с использовании российских СМИ-ботов для влияния на ход парламентских выборов в стране.


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