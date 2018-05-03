12:57 03.05.2018 | Политика | Новости
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Северная Корея начала демонтаж оборудования на ядерном полигоне Пхунгери

Северная Корея в четверг, 3 мая, начала демонтаж оборудования на ядерном полигоне Пхунгери.

Северная Корея начала демонтаж оборудования на ядерном полигоне Пхунгери

Сегодня утром военные начали демонтировать кабели из тоннелей на полигоне. Как сообщает телеканал KBS, ссылаясь на данные южнокорейской разведки, накануне в воскресенье пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан заявил, что была достигнута договоренность с Северной Кореей об окончательном закрытии полигона уже в мае. Также было оговорено, что процесс демонтажа оборудования будет публичным.

В частности, Ким Чен Ын пообещал допустить на полигон экспертов в области безопасности и представителей СМИ для наблюдения за процессом демонтажа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин провели переговоры в демилитаризированной зоне 27 апреля. По итогам встречи были подтверждены намерения свернуть ядерную программу КНДР и провести денуклеаризацию.


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