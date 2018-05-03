Северная Корея начала демонтаж оборудования на ядерном полигоне Пхунгери

Сегодня утром военные начали демонтировать кабели из тоннелей на полигоне. Как сообщает телеканал KBS, ссылаясь на данные южнокорейской разведки, накануне в воскресенье пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан заявил, что была достигнута договоренность с Северной Кореей об окончательном закрытии полигона уже в мае. Также было оговорено, что процесс демонтажа оборудования будет публичным.

В частности, Ким Чен Ын пообещал допустить на полигон экспертов в области безопасности и представителей СМИ для наблюдения за процессом демонтажа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин провели переговоры в демилитаризированной зоне 27 апреля. По итогам встречи были подтверждены намерения свернуть ядерную программу КНДР и провести денуклеаризацию.