Порошенко встретится с Меркель и Макроном в немецком Ахене 10 мая

Встреча запланирована на 10 мая. Как сообщил собеседник в Администрации президента, встреча пройдет на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого, которая будет присуждена Макрону в знак признания его видения новой Европы и воссоздания европейского проекта.

Глава украинского государства во время встречи намерен обсудить с Меркель и Макроном вопрос реагирования на нарушение Россией норм международного права, - рассказал советник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Меркель анонсировала, что в мае состоится соответствующая трехсторонняя встреча, при этом она подчеркнула, что это не будет встреча в " нормандском формате", поскольку президента России Владимира Путина не будет в Ахене.