23:28 03.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко встретится с Меркель и Макроном в немецком Ахене 10 мая

Президент Украины Петр Порошенк в немецком городе Ахене проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и своим французским коллегой Эммануэлем Макронон.

Порошенко встретится с Меркель и Макроном в немецком Ахене 10 мая

Встреча запланирована на 10 мая. Как сообщил собеседник в Администрации президента, встреча пройдет на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого, которая будет присуждена Макрону в знак признания его видения новой Европы и воссоздания европейского проекта.

Глава украинского государства во время встречи намерен обсудить с Меркель и Макроном вопрос реагирования на нарушение Россией норм международного права, - рассказал советник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Меркель анонсировала, что в мае состоится соответствующая трехсторонняя встреча, при этом она подчеркнула, что это не будет встреча в " нормандском формате", поскольку президента России Владимира Путина не будет в Ахене.


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