13:30 03.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Украины требует от России освободить Сущенко и Семену

Представительство Министерства иностранных дел Украины просит от России освободить незаконно удерживаемых украинских журналистов Николая Семену и Романа Сущенко. 

МИД Украины требует от России освободить Сущенко и Семену

Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter по случаю Всемирного дня свободы прессы.

Так, в своем посте она заявила, что на сегодняшний день представители украинских СМИ, а именно Сущенко и Семена являются заложниками российской агрессии.

Вместе с тем Беца также отметила, что украинское ведомство требует от оккупационной власти прекратить подавление свободы СМИ в оккупированных Крыму и на Донбассе.

Напмоним, как  сообщал ранее "УРА-Информ", 3 мая в мире отмечается день Свободы печати.  Всемирный день свободы печати стал знаменательной датой после того, как в 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН был пересмотрен документ принятия Виндхукской декларации, которая провозглашала право любого человека на свободу мысли на бумаге.


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