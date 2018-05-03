МИД Украины требует от России освободить Сущенко и Семену

Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter по случаю Всемирного дня свободы прессы.

Так, в своем посте она заявила, что на сегодняшний день представители украинских СМИ, а именно Сущенко и Семена являются заложниками российской агрессии.

Вместе с тем Беца также отметила, что украинское ведомство требует от оккупационной власти прекратить подавление свободы СМИ в оккупированных Крыму и на Донбассе.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 3 мая в мире отмечается день Свободы печати. Всемирный день свободы печати стал знаменательной датой после того, как в 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН был пересмотрен документ принятия Виндхукской декларации, которая провозглашала право любого человека на свободу мысли на бумаге.