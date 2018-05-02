США могут ввести новые санкции против России в случае вмешательства в выборы в Украине, - Митчелл

Об этом в среду, 2 мая, во время брифинга в Киеве сообщил заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уесс Митчелл. По его словам, Штаты четко заявляли, что военное вмешательство России в дела Украины неприемлемо.

Если это будет продолжаться и продолжаться, мы и дальше будем продолжать санкции, - заявил Митчелл, добавив, что Соединенные Штаты с января 2017 года ввели санкции относительно 189 физических и юридических лиц Российской Федерации. Он также добавил, что США в дальнейшем будут ужесточать санкции против Российской Федерации, пока РФ не прекратит проводить агрессивную внешнюю политику.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко, который сегодня принял Митчелла, выразил благодарность американской стороне за твердую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Подчеркнута важность предоставления Украине военную помощь и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Азии Уэсс Митчелл сегодня прибыл в Украину с визитом.