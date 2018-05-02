16:13 02.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО сегодня рассмотрит новые санкции против России

В среду, 2 мая, запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых, аналогичных США, санкций против российских олигархов.

СНБО сегодня рассмотрит новые санкции против России

Об этом сообщили в Администрации президента Украины.

По предварительной информации, предложенные санкции будут аналогичны введенным ранее Соединенными Штатами Америки и европейскими странами. В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничества со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Заседание состоится сегодня во второй половине дня", - сообщили в администрации президента Украины.

Начало заседания СНБО запланировано на 17.00.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала заморозить активы и Источник">деньги россиян в ответ на покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей.


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