Порошенко велел отозвать всех представителей из координационных органов СНГ до 10 мая

Сегодня, во время заседания Совета национальности безопасности и обороны глава государства отметил, что в ближайшее время, на протяжении недели, необходимо внести ему предложение об отзыве всех наших представителей из Минска из координационных органов СНГ.

Украине в условиях, когда действия координируются со страной-агрессором, нечего делать в работе данного органа, - заявил президент

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле Порошенко просил Кабинет Министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.