22:32 02.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко велел отозвать всех представителей из координационных органов СНГ до 10 мая

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 2 мая, поручил министру иностранных дел Павлу Климкину отозвать всех украинских представителей из координационных органов Содружества Независимых Государств до 10 мая.

Порошенко велел отозвать всех представителей из координационных органов СНГ до 10 мая

Сегодня, во время заседания Совета национальности безопасности и обороны глава государства отметил, что в ближайшее время, на протяжении недели, необходимо внести ему предложение об отзыве всех наших представителей из Минска из координационных органов СНГ.

Украине в условиях, когда действия координируются со страной-агрессором, нечего делать в работе данного органа, - заявил президент

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле Порошенко просил Кабинет Министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.


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