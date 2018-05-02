08:13 02.05.2018 | Политика | Новости
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Макрон высказался о беспорядках в Париже

Глава государства Франции Эммануэль Макрон раскритиковал беспорядки, которые произошли во время первомайской демонстрации в Париже. 

Макрон высказался о беспорядках в Париже

Соответствующие заявление президент сообщил на своей странице в Twitter.

Как утверждает Макрон, все ответственные за насилие будут привлечены к ответственности.

"Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое имело сегодня место во время первомайского шествия. Все будет сделано для того, чтобы инициаторы были вычислены и привлечены к ответственности за свои действия", - написал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во французской столице в Париже произошли столкновения между правоохранителями и участниками протестов, вследствие чего были применены водометы и перечный газ.

По словам правоохранителей, участники акции возле станции метро Аустерлиц в восточном Париже устроили анархистские организации. Так, в ходе акции митингующие разбили окна нескольких магазинов, в том числе компаний Renault и ресторана McDonalds, а также бросали взрывные устройства.


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