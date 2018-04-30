В США завершили поставки Javelin в Украину

Официальный представитель Госдепа подтвердил поставки Javelin Украине.

Ранее глава государства Петр Порошенко заявил, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, станут дополнительным сдерживающим аргументом против агрессии РФ на Донбассе.

Сообщалось, что Украина закупит у США 210 противотанковых ракет Javelin и соответствующих переносных пусковых комплексов стоимостью 47 млн долларов.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет " Javelin" . Правительство страны также закупит соответствующие переносные пусковые комплексы стоимостью в 47 миллионов долларов.