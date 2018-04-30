22:16 30.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100192763:nastya

В США завершили поставки Javelin в Украину

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В США завершили поставки Javelin в Украину

Официальный представитель Госдепа подтвердил поставки Javelin Украине.

Ранее глава государства Петр Порошенко заявил, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, станут дополнительным сдерживающим аргументом против агрессии РФ на Донбассе.

Сообщалось, что Украина закупит у США 210 противотанковых ракет Javelin и соответствующих переносных пусковых комплексов стоимостью 47 млн долларов.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет " Javelin" . Правительство страны также закупит соответствующие переносные пусковые комплексы стоимостью в 47 миллионов долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
Джаред Лето проехался в столичном троллейбусе - ФОТО Украинским школьникам планируют предложить к изучению предмет коррупции Глава Украины возложил на Наева ответственность за отражение агрессии РФ ФК Сент-Трюйден успешно стартовал в национальном чемпионате Бельгии - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив