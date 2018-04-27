При мне Украина приблизится к НАТО настолько близко, насколько это возможно, - Помпео

По его словам, на встрече глав МИД, которое проходило в рамках "Большой семерки", довольно конкретно обсуждались шаги по форсированию Киева на пути членства в оборонном блоке. Украина должна делать все, что от нее требует ЕС и НАТО, лишь тогда можно будет говорить о вступлении в НАТО более предметно.

Новый госсекретарь четко очертил свою стратегию на новом посту: заставить Россию выполнять Минские договоренности и прекратить оккупацию Крыма, иначе кольцо санкционных ограничений будет стискаться вокруг Кремля все сильнее и сильнее. Ранее началось первое зарубежное турне Помпео в должности госсекретаря по Европе.

"Киеву необходимо провести еще много работы, пройти долгий путь, чтобы этого достичь", - подытожил Помпео.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министры НАТО подтвердили, что не будут вести дел с Россией.