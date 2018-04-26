В Чехии подтвердили устранение "представительства ДНР"

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Отмечается, что судья подтвердил закрытие незаконного представительства, отклонив апелляцию председателя зарегистрированного объединения под названием "генеральное консульство ДНР" самопровозглашенного почетного консула Нели Лисковой.

В суде определили деятельность ликвидируемой организации как противозаконную и аналогичною с деятельностью других установленных в стране органов.

Консул Лискова в ответ пригрозила, что рассмотрит вариант касательно обращения в Верховный суд.

Суд Остравы в Чехии ликвидировал данное "представительство ДНР" как незаконное еще летом 2017 года, но в объединении до сих пор с эти не согласны, хотя открытие организации противоречит международному праву.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", утечка сильного токсического вещества - фенола - произошла на химическом предприятии Chemotex в чешском городе Дечин.