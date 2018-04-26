17:52 26.04.2018 | Политика | Новости
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В Чехии подтвердили устранение "представительства ДНР"

В чешском городе Оломоуце решение суда отвергло апелляцию, поданную после закрытия самопровозглашенного консульства "ДНР" в Остраве.

В Чехии подтвердили устранение

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Отмечается, что судья подтвердил закрытие незаконного представительства, отклонив апелляцию председателя зарегистрированного объединения под названием "генеральное консульство ДНР" самопровозглашенного почетного консула Нели Лисковой.

В суде определили деятельность ликвидируемой организации как противозаконную и аналогичною с деятельностью других установленных в стране органов.

Консул Лискова в ответ пригрозила, что рассмотрит вариант касательно обращения в Верховный суд.

Суд Остравы в Чехии ликвидировал данное "представительство ДНР" как незаконное еще летом 2017 года, но в объединении до сих пор с эти не согласны, хотя открытие организации противоречит международному праву.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", утечка сильного токсического вещества - фенола - произошла на химическом предприятии Chemotex в чешском городе Дечин.


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