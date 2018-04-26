Президент одобрил закон об усилении контроля за госграницей – ФОТО

Как отмечается, президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины Закона Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства".

Законопроектом предусматривается ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также вводится два новых вида административной ответственности.

В своем посте в Twitter глава государства написал, что реализация закона позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на границе, контролируемых пограничных районах, а также в пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированные территории.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что законопроект "О Национальной безопасности Украины" сейчас изучается экспертами Североатлантического альянса. После изучения они должны направить Украине свои выводы и рекомендации.