11:26 26.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент одобрил закон об усилении контроля за госграницей – ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко одобрил закон относительно усиления контроля за государственной границей Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент одобрил закон об усилении контроля за госграницей – ФОТО

Как отмечается, президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины Закона Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства".

Законопроектом предусматривается ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также вводится два новых вида административной ответственности.

В своем посте в Twitter глава государства написал, что реализация закона позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на границе, контролируемых пограничных районах, а также в пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированные территории.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что законопроект "О Национальной безопасности Украины" сейчас изучается экспертами Североатлантического альянса. После изучения они должны направить Украине свои выводы и рекомендации.


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