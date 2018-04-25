11:12 25.04.2018 | Политика | Новости
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Российские зенитно-ракетные комплексы начали роботу в Сирии

Сирийский посол в РФ Рияд Хаддад поведал журналистам о том, что российские зенитно-ракетные системы С-300 заробали в эту субботу, однако на территорию государства они были поставлены еще месяц назад.

Российские зенитно-ракетные комплексы начали роботу в Сирии

По его словам, зенитно-ракетные системы С-300 будут поставлены Дамаску.

В то же время военно-дипломатический источник в Москве заявил, что их страна не имеет никакого отношения к гранатометному комплексу. Ведь на вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы Панцирь.

"Все они достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Ирана начнут возобновлять работу по производству ядерного оружия, если Трамп не начнет процесс "разморозки" санкций.


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