16:30 22.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100192012:roman

Вашингтон просит Киев срочно повысить цену на газ для населения - ФОТО

 Государственный департамент США просит украинские власти пересмотреть тарифы на газ для населения. Об этом передает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон просит Киев срочно повысить цену на газ для населения - ФОТО

После встречи госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным журналистам удалось узначть, что американский представитель просил Киев в срочном порядке ускорить процедуру создание Антикоррупционного суда и пересмотра цен на газ для населения. 

Тарифы на голубое топливо в Украине являются одними из наиболее дешевых на всем европейском рынке, что фундаментально подрывает ценообразование на ресурс и заставляет как посредников, так и поставщиков постоянно подстариваться под ценовой показатель некоторых стран, завышая цену на газ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет поднимать вопрос о проведении миротворческой операции на Донбассе в рамках стран-участниц " Большой семерки".


Поделиться
Читайте также:
 
В Италии стали пропадать ушные палочки У США появилось первое в мире лазерное оружие "Барселона" в очередной раз стала победителем национального футбольного турнира В США разбился гражданский самолет
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив