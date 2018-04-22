Вашингтон просит Киев срочно повысить цену на газ для населения - ФОТО

После встречи госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным журналистам удалось узначть, что американский представитель просил Киев в срочном порядке ускорить процедуру создание Антикоррупционного суда и пересмотра цен на газ для населения.

Тарифы на голубое топливо в Украине являются одними из наиболее дешевых на всем европейском рынке, что фундаментально подрывает ценообразование на ресурс и заставляет как посредников, так и поставщиков постоянно подстариваться под ценовой показатель некоторых стран, завышая цену на газ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет поднимать вопрос о проведении миротворческой операции на Донбассе в рамках стран-участниц " Большой семерки".