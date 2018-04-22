22:47 22.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин обсудили угрозы, которые несет российская агрессия с Джонсоном

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин в воскресенье, 22 апреля, провел переговоры со своим британским коллегой Борисом Джонсонорм.

Климкин обсудили угрозы, которые несет российская агрессия с Джонсоном

Во время встречи, которая состоялась в рамках G7, министры обсудили новейшие угрозы, которые несет гибридная российская агрессия.

Как говорится в сообщении посольства Украины в Канаде, Климкин также обсудил с лидерами украинской общины Канады дальнейшие шаги по консолидации международной поддержки Украины.

Напомним, сегодня в Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7.

Как сообщал УРА-Информ, участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.


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