Климкин обсудили угрозы, которые несет российская агрессия с Джонсоном

Во время встречи, которая состоялась в рамках G7, министры обсудили новейшие угрозы, которые несет гибридная российская агрессия.

Как говорится в сообщении посольства Украины в Канаде, Климкин также обсудил с лидерами украинской общины Канады дальнейшие шаги по консолидации международной поддержки Украины.

Напомним, сегодня в Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7.

Как сообщал УРА-Информ, участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.