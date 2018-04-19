07:59 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191724:Polishuk

Рада в четверг будет голосовать за назначение членов ЦИК, - Ирина Луценко

Парламент в четверг, 19 апреля, будет голосовать за назначение членов Центральной избирательной комиссии.

Рада в четверг будет голосовать за назначение членов ЦИК, - Ирина Луценко

Народные депутаты уже готовы определиться с кандидатами. Есть политическая воля голосовать.

Об этом накануне, после заседания комитета по правовой политике сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, голосование будет происходить за каждую кандидатуру отдельно, конструктивно. Сначала будет увольнение, а затем назначение новых членов ЦИК, - пояснила политик, добавив, что те кандидаты, которые наберут конституционное большинство голосов от представленных народных депутатов, войдут в перечень.

При этом Луценко подчеркнула, что при подаче членов в ЦИК соблюдено требование ПАСЕ. Должны быть представлены и кандидаты с юридическим образованием, и политические представители, и представители общественности, - отметила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, профильный комитет по правовой политике принял решение рекомендовать парламенту определиться относительно назначения 14 кандидатов в Центральную избирательную комиссию.


Поделиться
Читайте также:
 
В столичном троллейбусе произошла драка и поножовщина - ФОТО В Миргороде на взятке попался заместитель городского головы В Одессе в пожаре погиб ребенок, трое пострадали - ФОТО Совбез ООН начал совещание по делу Скрипаля
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив