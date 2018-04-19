Рада в четверг будет голосовать за назначение членов ЦИК, - Ирина Луценко

Народные депутаты уже готовы определиться с кандидатами. Есть политическая воля голосовать.

Об этом накануне, после заседания комитета по правовой политике сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, голосование будет происходить за каждую кандидатуру отдельно, конструктивно. Сначала будет увольнение, а затем назначение новых членов ЦИК, - пояснила политик, добавив, что те кандидаты, которые наберут конституционное большинство голосов от представленных народных депутатов, войдут в перечень.

При этом Луценко подчеркнула, что при подаче членов в ЦИК соблюдено требование ПАСЕ. Должны быть представлены и кандидаты с юридическим образованием, и политические представители, и представители общественности, - отметила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, профильный комитет по правовой политике принял решение рекомендовать парламенту определиться относительно назначения 14 кандидатов в Центральную избирательную комиссию.