Профильный комитет поддержал постановление по автокефалии Православной Церкви в Украине

Комитет принял решение утвердить его и рекомендовать Верховной Раде голосовать за него в целом. Как пояснил заместитель председателя комитета Виктор Еленский, состоялось заседание комитета по вопросам культуры и духовности.

Народные депутаты рассматривали постановление президента. Мы приняли решение рекомендовать его дня рассмотрения в зале, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ,18 апреля в Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий дал поручение комитету по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке рассмотреть этот проект с тем, чтобы рассмотреть его на пленарном заседании в четверг.