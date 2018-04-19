Президент Украины завтра посетит Львовскую область

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской областной государственной администрации.

Согласно недавно полученным сведениям, лидер страны собирается посетить аэропорт, в котором будет проходить Международный форум по поддержке фермерства Agroport West Lviv-2018.

Помимо этого Порошенко примет участие в открытии областного перинатального центра, а также проведет встречу в Национальном университете имени Ивана Франко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко на закрытой встрече с членами правительства обсуждали вероятность введения дополнительных санкций против России, аналогичных американским, а также перспектива создания в Украине единой помесной церкви.