Остров Тузла нельзя передавать России - МинВОТ

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

Указано, что в министерстве категорически против незаконной политики государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи, чтобы не допустить дальнейшее игнорирование положений конституционно-правовых норм законодательства Украины и основных принципов международного права.

Согласно сообщению, 17 апреля оккупационными властями Крыма было объявлено о намерении

Остров Тузла является песчаным островом территорией в 3,5 кв. км в Керченском проливе, который с 17 апреля частично планируют передать в федеральную собственность России, а именно его площадь 6530 м кв.

Известно, что 1 октября 2015 года суша была соединена с материком России рабочим мостом и есть частью технологического моста через Керченский пролив.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Европейском парламенте призвали правительства стран Евросоюза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира-2018 по футболу в России.