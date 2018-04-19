13:36 19.04.2018 | Политика | Новости
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Остров Тузла нельзя передавать России - МинВОТ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призывает весь мир помешать намерению оккупационных групировок Крыма передать в собственность Российской Федерации часть территории острова Тузла.

Остров Тузла нельзя передавать России - МинВОТ

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

Указано, что в министерстве категорически против незаконной политики государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи, чтобы не допустить дальнейшее игнорирование положений конституционно-правовых норм законодательства Украины и основных принципов международного права.

Согласно сообщению, 17 апреля оккупационными властями Крыма было объявлено о намерении

Остров Тузла является песчаным островом территорией в 3,5 кв. км в Керченском проливе, который с 17 апреля частично планируют передать в федеральную собственность России, а именно его площадь 6530 м кв.

Известно, что 1 октября 2015 года суша была соединена с материком России рабочим мостом и есть частью технологического моста через Керченский пролив.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Европейском парламенте призвали правительства стран Евросоюза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира-2018 по футболу в России.


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